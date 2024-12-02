Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç’i törenle karşıladı. İkili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Gereken tedbirleri alıyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız” dedi.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye’deki son gelişmelere değinen Erdoğan, “Uzun bir süredir Orta Doğu’daki şiddet sarmalının Suriye’yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye’nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir” dedi. Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bölgeye etkilerine işaret eden Erdoğan, bu tür krizlerin çözümü için istişarelere devam ettiklerini vurguladı.