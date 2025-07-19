Erdogan'dan Uğurcan Çakır'a: Bir yere gitmiyor musun?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdogan'dan Uğurcan Çakır'a: Bir yere gitmiyor musun?

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz transfer sorusu karşısında afalladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Programa katılan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz transfer sorusu geldi.

Uğurcan'ın mikrofunu eline alıp kendisini tanıttığı sırada araya giren Erdoğan, "Bir yere gitmiyor musun?" diye sordu.

Bu soru karşısında bir anda afallayan Uğurcan Çakır ise "Vallahi bilmiyorum şu anlık. Nasip diyelim." şeklinde yanıt verdi.

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