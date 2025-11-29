Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetimindeki kritik kurumlardan biri olarak bilinen Diyanet Vakfı’nın Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Yeni mütevelli heyeti listesinde dikkat çeken isimler yer alırken, bazı eski üyelerin dönemi sona erdi.

Birgün'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eniştesi Fatih Kurt, yeni dönemde mütevelli heyetine giremezken, kadrosunun bulunduğu Gaziantep Üniversitesi’ne geçeceği ve Diyanet’teki görevine tamamen veda edeceği öğrenildi.

BOL ‘TANIDIKLI’ HEYET

Diyanet Vakfı tarihinde bir ilk olarak, Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, mütevelli heyetine seçildi. Kazancı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un arkadaşı ve hemşerisi olarak dikkat çekiyor. Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün de heyete dahil oldu.

Başkan yardımcısı pozisyonundaki Fatih Mehmet Karaca ve Hüseyin Hazırlar ise yedek üye olarak görevlendirildi.

BİZ SENİ NEREDEN HATIRLIYORUZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinden Hasan Gürsoy da mütevelli heyetinde yer aldı. Gürsoy, son olarak Ayasofya’ya kamyon sokulmasını içeren çalışmalara ilişkin ihaleyi almasıyla gündeme gelmişti.

Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İhaleyi Erdoğan'ın arkadaşı almış Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İhaleyi Erdoğan'ın arkadaşı almış

BOYNUKALIN DA ORADA

Erbaş döneminde mütevelli heyeti üyesi olan Ahmet Akça, tekrar listeye girmesiyle dikkat çekerken, Hatice Boynukalın Şenkardeşler de heyete seçilen diğer bir isim oldu. Boynukalın, eski Ayasofya Camii başimamı Mehmet Boynukalın’ın kardeşi ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ile bağlantılı olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni mütevelli heyeti, başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş liderliğinde şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Safi Arpaguş

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir

Prof. Dr. İsmail Safa Üstün

Dr. Hafız Osman Şahin

Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Sinan Kazancı

Mehmet Avni Kiğılı

Ahmet Akça

Hasan Gürsoy