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Vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyuna 'ucu bucağı bitmiyor' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onlarca taşıtın bulunduğu ve her dönem fazlalığıyla tartışma yaratan koruma araçları ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu yeniden gündemde.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 02:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretindeki konvoyu sosyal medyada gündem oldu

Vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyuna 'ucu bucağı bitmiyor' tepkisi
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Erdoğan'ın Bandırma ziyaretini uzun bir araç konvoyuyla gerçekleştirmesi vatandaşların kameralarına yansıdı. Deprem bölgesinde halen yardım bekleyen vatandaşların haberleri yapılırken,  Erdoğan’ın Bandırma ziyaretinde çekilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.

Her yıl milyonlarca liranın harcandığı koruma ekibine yönelik harcamalar konuşulmaya devam ederken, bu defa Erdoğan’ın Bandırma ziyaretinde çekilen görüntüler söz konusu tartışmaları alevlendirdi. 

Erdoğan'ın Bandırma ziyaretini uzun bir araç konvoyuyla gerçekleştirmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. 

O anları cep telefonu kamerasıyla çeken bir vatandaş, "Ucu bucağı bitmiyor" tepkisiyle görüntüleri paylaştı. 

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