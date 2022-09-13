İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür Erdoğan'ın sosyal konut projesi için uyardı: Bu proje kesinlikle İstanbul'a uygulanmamalıdır

Prof. Dr. Naci Görür, Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede; ''Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım törenine katıldı. Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" şeklinde konuşarak projeyi tanıttı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKİCİ UYARI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesi konusunda temkinli bir açıklamada bulundu.

Görür, “Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul'da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır” dedi.

“KESİNLİKLE İSTANBUL'DA UYGULANMAMALI”

Naci Görür, bu büyük projede özen gösterilmesi gerekilen konuları madde madde sıraladı:

“1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,

2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,

3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,

4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,

5) İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve ivmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,

6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,

7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı

8) Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır.”