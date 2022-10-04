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  • Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilmişti. AKP'li başkan istifa etti

Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilmişti. AKP'li başkan istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilen ilçe başkanı partisinden istifa etti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilen ilçe başkanı partisinden istifa etti

Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilmişti. AKP'li başkan istifa etti
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AKP Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Ağustos ayında AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Ekinözü ilçesine ziyareti sırasında yaşanan protesto ve kavga olayları gündeme oturmuştu. Partinin il teşkilatında gerginliğin yeni adresi Elbistan oldu.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, iddiaya göre AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Sefer Turan'ın doğalgaz şirketinde müdür olan kardeşi Cihangir Turan'ı yumrukladı. İlçede bulunan bir mahalleye doğalgaz getirilmesi için Cihangir Turan'la yaptığı görüşmesi kavgaya dönüştüğü öne sürülen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, konuya dair bir açıklama yapmadı. Ancak Tıraş, dün partisindeki görevinden "gördüğü lüzum üzerine" istifa ettiğini açıkladı.

Tıraş'ın istifa açıklamasında ilgili bölüm şöyle: 

"Aile yuvası duygusunu her daim hissettiren desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Mahir Ünal Bakanıma, milletvekillerimize, İl Başkanım Sayın Fırat Görgel, İlçe Başkanlarım ve Belediye Başkanlarımıza vatandaşlarımıza hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza verdiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve makamların asıl sahibi Aziz hemşerilerimize şükranlarımı sunarak bu süreçte fark etmeden sürçülisan ettiysek aziz hemşerilerimizden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum.

Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşerilerimize bildirmek istiyorum.

Birlik ve beraberliğin gücüne her daim inanan bir kardeşiniz olarak başka bir zamanda, başka bir şekilde yine hep beraber olmak ümidiyle.”

DÜN DE KADIN KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

AKP Elbistan İlçe Teşkilatı'nda önceki gün de Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kendilerine "mobbing" uygulandığı gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. 

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Poyraz
4.10.2022 21:24
Rant kavgası  
 
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