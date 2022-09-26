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  • Turhan Çömez Türkiye'ye göçmen diye gelen Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akı

Turhan Çömez Türkiye'ye göçmen diye gelen Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akın Türkiye'ye gelmişlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve doktoru Turhan Çömez ABD resmi raporlarına inceledikten sonra Afganların Türkiye’ye gelmesinin ABD’nin bir planı olduğuna emin olduğunu açıkladı...

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez Türkiye'ye göçmen diye gelen Afganların belgelerini yayınladı

Turhan Çömez Türkiye'ye göçmen diye gelen Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akın Türkiye'ye gelmişlerdi
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Dün İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, AKP ile ABD arasında yapılan Afganların Türkiye'de geçici koruma altına alınması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin yapmış olduğu bir telekonferansın tutanakları yayınlamış ve gündem olmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ BELGELERİ YAYINLADI

Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve doktoru Turhan Çömez söz konusu anlaşma ile ilgili yeni belgeleri yayınladı.

ABD resmi raporlarına inceledikten sonra Afganların Türkiye’ye gelmesinin ABD’nin bir planı olduğuna emin olduğunu açıklayan Turhan Çömez mesajında şunları söyledi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ağustos 2021 tarihli resmî raporunu inceledim.

Artık zerre kadar kuşkum yok ki, Türkiye’ye gelen,

Afganlılar: ABD ile birlikte çalışmış askerler,

Ve ABD nin planı çerçevesinde, Türkiye’ye geldiler.”

İşte o paylaşım:

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