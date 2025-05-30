Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray davetindeki o kişi kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin katıldığı davette Galatasaray başkanı Dursun Özbek'te bulundu.

OSİMHEN'İN AĞABEYİ ANDREW

Ancak futbolcuların arasında bir ismi kimse tanımadı. Bu isim Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in ağabeyi Andrew Osimhen'di.

Gazeteci Sergen Dağ'ın verdiği bilgiye göre "Osimhen'in abisi Andrew’i araştırırken hayat hikayesine göz attım, hakkında pek fazla bilgi olmasa da şunlar var: Annesinin vefatı ve babasının işini kaybetmesiyle ailenin geçimini sağlamak için her sabah saat 4'te uyanarak Ojota'da gazete satmış ve kazandığı parayla Victor'un okul masraflarını karşılamış. Kendi futbolcu olma hayallerinden vazgeçen ve Victor'un kariyerine başlamasında etkili olan Andrew, onu bu yolda en çok destekleyen kişi olarak biliniyor."