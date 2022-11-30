Erdoğan'ın görüşmek istediği Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı.

Esad'dan da Türkiye'ye yönelik mesajları gelmeye devam ediyor.

Ankara'nın tutumunun samimi mi yoksa siyasi bir manevra mı olduğunu anlayamadığını söyleyen Beşar Esad, “Suriye, Türkiye’den söz değil, icraat bekliyor” dedi.

KARAR VERMEK MÜMKÜN DEĞİL

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Esad şunları söyledi: “Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu karar vermek mümkün değil. Gazeteciler ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini personel değişimleri üzerinden ölçmesi yanlıştır”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısı çıkışı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklamanın ardından ise en son 2011 yılında telefonda görüştüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimali de sorulunca, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" şeklinde konuşmuştu.