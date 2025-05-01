Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jammerları Meclis'te valizlerle taşındı

30 Mayıs'ta meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye ve İmamoğlu'na 'bant' ve 'jammer' üzerinden sert sözler ile yüklenmişti.

Erdoğan'ın jammerlarının koruma ekibi tarafından valizler ile taşındığı anlar ortaya çıktı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki toplantısı öncesinde kameraların bantlanması ve valizler ile jammer taşınması üzerinden yaşanan tartışmalar devam ediyor.

Bakanların, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de dahil olduğu jammer ve bant tartışmalarına değinen Erdoğan şunları söyledi:

Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız “jammer nerede, ne işe yarar?” bunu bile bilmez.

Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz.

Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler

Öte yandan dün meclisteki grup toplantısının ardından meclis koridorundan ilerleyen Erdoğan için koruma ekibinin valizler ile jammer taşıdığı anlar ortaya çıktı. Valizler ile taşınan jammerlar kameralara yansıdı.

İBB'nin AKP'li başkanı Kadir Topbaş'ın jammer kullandığı ortaya çıktı

Halk TV'deki habere göre CHP Lideri Özgür Özel, İBB envanterinde olan jammerların AKP döneminden kaldığını ve Erdoğan için ne amaçla kullanıyorsa İmamoğlu için de aynı amaçla kullanıldığını da ifade etmişti.

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Özel "Rahmetli İstanbul Büyükşehir'in rahmetli belediye başkanı makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu. İBB'de taşınan o jammer , o valizler CHP döneminden değil arkadaş. Aklınızı başınıza toplayın ve bir daha söylüyorum. Bu memleketin mevcut cumhurbaşkanı ne için jammer kullanıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için jammer kullanacak" demişti.

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JAMMER NEDİR?

"Jammer", Türkçede "karıştırıcı" olarak adlandırılan bir cihazdır ve genellikle radyo frekanslarını engellemek veya kesmek amacıyla kullanılır. Jammer’lar, belirli frekans aralıklarında sinyal yayan cihazların çalışmasını geçici olarak durdurabilir.