Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam geliyor! Teklif TBMM'ye sunuldu

TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı’na ait 2025 yılı bütçe teklifi belli oldu. Buna göre, “Cumhurbaşkanı ödeneği” yüzde 30 arttı. 2025 yılı için ayrılan Cumhurbaşkanı ödeneği, 2 milyon 856 bin olarak belirlendi.

Ödeneğin artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı, 2025 yılı için 183 bin liradan 238 bin liraya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın temsil ve tanıtma giderleri içinse 255 milyon TL ayrıldı.

2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi’nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, toplamda 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YÜZDE 30 ZAMLANDI

TBMM'ye sunulan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanı’nın maaşının bulunduğu ''Cumhurbaşkanı ödeneğine'' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı aylık 183 bin liradan 28 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın önümüzdeki yılki “Temsil ve tanıtma giderleri” için ise 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara” yapacağı transferler için 65 milyon TL, “Hane halkı ve işletmelere” yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.