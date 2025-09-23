Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması 5. dakikadan sonra otomatik olarak kesildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda ev sahibi ülkeler Fransa ve Suudi Arabistan’a 9 dakika, diğer liderlere ise 5 dakika konuşma hakkı tanındı.

Konuşma süreleri dolunca sistemin otomatik olarak devreye girerek mikrofonları kapattığı ifade edildi.

'FİLİSTİN DAVASI ARTIK DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR'

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Fransa ve Suudi Arabistan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze‘deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükumetinin amacı Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir adımdır” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL’İN GAZZE’DEN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİ GEREKİYOR’

İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Buna rağmen, bugün söz olan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının da sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki, bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da ve Afrika’da; sokakta, sosyal medyada, basında Özgür Filistin nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar, vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum, Batı Şeria‘daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs’teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır, iki devletli çözüm vizyonunu öldürmek Filistin Devleti’nin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmektir. Buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin Devleti’ni tanıma cesaretini gösteren ülkelerin, kararlı somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor” diye konuştu.