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Erdoğan'ın tweetini neden sildiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ekim'de attığı "yerli ilaç" tweetini neden sildiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini neden sildiği ortaya çıktı

Erdoğan'ın tweetini neden sildiği ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim'de attığı tweette "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık" diye yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti alıntılayan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim Neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!" yanıtı vermişti.



SİLİNEN TWEET MECLİS'TE GÜNDEM OLDU
CHP'li vekilin paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweeti silmişti. Erdoğan'ın söz konusu tweeti silmesi sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama da yapılmamıştı.

CHP'li Bulut, Erdoğan'ın sildiği mesajı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Sağlık Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmelerinde gündeme getirdi.

"ACABA SİZ Mİ SİLDİRDİNİZ?"

Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "31 Ekim'de Cumhurbaşkanı bir tweet attı. 'Vatandaşımızın kullandığı her ilaçtan yüzde 89'u yerli ilaçtır' diye, burada da var zaten. 'Covid aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz' diye ifade etti ama sonra bunu sildi. Bunu acaba siz mi sildirdiniz?" diye sordu.

Bakan Koca ise "O mesajda 'ithalatın ihracatı karşılaması' diye bir yanlışlık vardı, 'ihracatın ithalatı karşılaması' diye olacaktı. Ben onları burada da aynen tekrarladım. Dolayısıyla, o mesajda hiçbir sorun yok" yanıtı verdi.

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Hüseyin Korkmazoğlu
25.11.2022 10:05
İnandırıcılığını yitirmek. Ön görülemez olmak. Hesap vermeyen, sorumluluk almayan olmak. Bununla beraber gücün tek hakimi olmak, her istediğini yapmak. Bunlar bir taktik mi.  
 
Ali Veli
25.11.2022 10:00
Grip Aşısını ve çocukalara vurulan aşıları niye üretmiyoruz. Niye İthal ediyoruz.  
 
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