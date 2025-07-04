Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Azerbaycan’a yapacağı ziyaret süresince Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

4 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Erdoğan dönene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

cevdet.jpg

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANAYASA'NIN 106'NCI MADDESİ UYARINCA

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz'da Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Yılmaz'ın görevi Erdoğan Türkiye'ye geri dönene kadar devam edecek.

Son Haberler
Alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü
Alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü
Otomobiliyle alevlerin içinden geçti! Tüyler ürperten anlar böyle kayda geçti
Otomobiliyle alevlerin içinden geçti! Tüyler ürperten anlar böyle kayda geçti
Düzce’de 7 kilometre yeni yol açıldı
Düzce’de 7 kilometre yeni yol açıldı
Aksaray’da apartmanda yangın
Aksaray’da apartmanda yangın
Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'de denizde hortum oluştu