Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

4 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Erdoğan dönene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANAYASA'NIN 106'NCI MADDESİ UYARINCA

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz'da Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Yılmaz'ın görevi Erdoğan Türkiye'ye geri dönene kadar devam edecek.