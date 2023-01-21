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Dört ilde proje bazlı teşvik verilecek

Gaziantep, Konya, Hatay ve Bursa'daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:27
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Cumhurbaşkanı kararı ile dört ilde proje bazlı teşvik verilecek

Dört ilde proje bazlı teşvik verilecek
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Poly Gürteks Tekstik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, başlangıç tarihi 7 Haziran 2021 olan Gaziantep'teki, polimer/cips ve POY üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 724 milyon 887 bin 515 lira, ilave istihdam sayısı 333 olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 10 olarak belirtildi.

Al Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Konya'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Ekim 2022 olan direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemiyle alüminyum yassı mamul üretim tesisinin yatırım süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 397 milyon 503 bin 600 lira, ilave istihdam sayısı 492 oldu. Yatırımın sonunda yılda 80 bin ton direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemiyle alüminyum yassı mamul üretilmesi bekleniyor.

Hatay'da, By Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başlangıç tarihi 1 Ağustos 2022 olan polipropilen üretim tesisi yatırımının süresi 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 27 milyar 706 milyon lira, ilave istihdam sayısı 464 ve öngörülen nitelikli personel sayısı 50 oldu. Yatırımın sonunda yılda 350 bin ton polipropilen üretilmesi planlanıyor.

BG Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Kasım 2021 olan yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisinin yatırımın süresi 3 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 910 milyon 687 bin 945 lira, ilave istihdam sayısı 295 ve nitelikli personel sayısı 15 oldu. Yatırımın sonunda yılda 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretilmesi öngörülüyor.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.

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