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Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:43
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek
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Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.

Destek ödemesinin bankaca kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.

Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.

Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.

Banka tarafından karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde-erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.

Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Gelir kaybı ödemeleri, bankanın, bu karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna-erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini takiben gerçekleştirilecek. Bu karar kapsamındaki tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için bankaya ödeme yapılmayacak.

Karar, 20 Ekim 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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