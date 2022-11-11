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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Konya'da iki ayrı taşınmazın Hazineye ait kısmının bedelsiz olarak belediyelere devredilmesi ile Erzurum'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde bir fakültenin kapatılması ve iki ayrı fakülte kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 02:53
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye mahallesinde bulunan bir taşınmazın Hazineye ait kısmının bedelsiz olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, aynı mahalledeki bir başka taşınmazın Hazineye ait kısmının da bedelsiz olarak Karatay Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildi.

Söz konusu taşınmazların 6 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen yenileme alanı kapsamına girdiği belirtildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Aşağıyoncalık, Narmanlı ve Sultanmelik mahallelerindeki bazı taşınmazların da Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulama yapılması amacıyla üzerlerindeki yapılarla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılırken, aynı üniversite bünyesinde Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu. (AA)

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