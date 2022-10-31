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Erdoğan'dan Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi

Erdoğan'dan Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

Genç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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