Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum." dedi.