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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak.

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