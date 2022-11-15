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Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi

Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Macron ile görüştü
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Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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