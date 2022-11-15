Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Macron ile görüştü

Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.