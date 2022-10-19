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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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