Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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