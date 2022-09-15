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Eski Sosyal Konut Projesi yeni diye tanıtılmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak duyurulmuştu  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak tanıttığı Sosyal Konut Projesi’nin eski olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:53
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Eski Sosyal Konut Projesi yeni diye tanıtılmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak duyurulmuştu  

Eski Sosyal Konut Projesi yeni diye tanıtılmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak duyurulmuştu  
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Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak duyurduğu ve önceki gün detaylarının açıklandığı projenin eski olduğu ortaya çıktı. 

Milyonlarca dar gelirlinin ev sahibi olma umuduyla dört gözle beklediği Sosyal Konut Projesi’nin 2019’da da duyurulduğu anlaşıldı. Hükümetin o dönem 100 bin konut olarak paylaştığı projenin başvuru şartlarının da yeni açıklanan Sosyal Konut Projesi’yle birebir aynı olması dikkat çekti.

YENİ DİYE TANITTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak duyurduğu, 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri projesini önceki gün kamuoyuyla paylaştı. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile duyurulan konutlar, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileleri sevindirdi. Ancak iktidarın aynı projeyi 2019’da da duyurduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Sosyal Konut Projesi’nin 2019 yılında da “Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” ismiyle kamuoyuyla paylaşıldığı anlaşıldı. Başvuru tarihleri 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020 olarak açıklanan projenin önceki gün açıklanan proje gibi yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade olması ise dikkat çekti. Projenin daha önce duyurulduğu ortaya çıktıktan sonra vatandaşlar, “Eski projeyi yeni diye tanıttılar” yorumlarını yaptı.

 

 

 

 

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Zengin Çocuğu
15.09.2022 09:46
Benim babamın 30 dairesi var ve ben tek çocuğuyum. Öğrenciyim. Başvurabiliyorum. Kendi yüzde 20'lik torbamdan bana çıkmazsa, yüzde 50'lik diğer vatandaaşlar torbasından tekrar kuraya dahil oluyorum.  
 
caner
15.09.2022 09:24
ödeme şartları secimi kaybetme ihtimaline göre yapılmış.  
 
gölge adam
15.09.2022 09:19
Bu bir Sosyal konut projesi değildir bir Halk soygun projesidir 4 yıl sonra taksitleri ödenemiyecek boyuta gelecektir.Bunları bir ekonomist olarak yazıyorum ister inanır ister inanmazsınız  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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