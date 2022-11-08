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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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