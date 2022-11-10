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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak TC-TRK ile Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Semerkant'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından "Milli Nişan" takdim edilecek Erdoğan'a, ayrıca zirvede de Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" verilecek.

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