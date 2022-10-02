﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Ataş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.