1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:09
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
+
Aa
-

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti. Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.