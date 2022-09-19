Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.
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