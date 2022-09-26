﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
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