26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:28
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti

Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
5
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
6
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
7
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.