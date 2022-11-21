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Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. yılı dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisinin 30. yılı dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi

Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
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Bakü'de düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, aziz kardeşim; Yeni Azerbaycan Partisinin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle zati devletleri başta olmak üzere bütün YAP üyelerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Umummilli lideri rahmetli Haydar Aliyev'in kurduğu YAP, ilk günden itibaren büyük hizmetlerde bulunmuş, Azerbaycan'ın öncü siyasi partisi olmuş ve bugün de dirayetli liderliğiniz ve yol göstericiliğinizle her alanda elde edilen büyük başarılara imzasını atmıştır.

Topraklarını işgalden azat etmiş, bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye yükselen işbirliğimiz ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. YAP'ın önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim.

Aziz kardeşim, bu vesileyle zati devletlerinizin sağlık ve mutluluğu ile can Azerbaycan halkının refahı için en iyi dileklerimi ve YAP'ın kuruluş yıl dönümü için kalbi tebriklerimi yineliyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum."

"Karabağ, Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da konuşmasında, YAP'ın 30. kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını bir kez daha kutlayan Kurtulmuş, "Karabağ, Azerbaycan'dır ve kıyamete kadar Azerbaycan olarak kalacaktır." dedi

Kurtulmuş, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayarak, dünyada her geçen gün itibarı artan Azerbaycan'ın dostu olmaktan şeref duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kusursuz bir kardeşlik ve işbirliği bulunduğunu, bunun artarak devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi Karabağ'ın azat olmasından sonra Karabağ'ın abat olması dönemini yaşayacağız. Karabağ, örnek bir bölge olarak Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, YAP ile AK Parti arasındaki ilişkilerin de kusursuz olduğuna işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi ne kadar önemliyse, partilerimiz arasındaki ilişkilerin de giderek daha da kuvvetlenmesi için el birliğiyle gayret sarf ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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