1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 2 artı 1 konutların 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL taksitle 608 bin TL, 3 artı 1 konutların ise 240 ay vade ve aylık 3 bin 187 TL taksitle 850 bin TL olacağını duyurdu.