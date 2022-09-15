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  • 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "TOKİ Başkanı çıktı, bir gün sonra Erdoğan’ı yalanladı. 2 artı 1 konut fiyatının 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacağını. 3 artı 1 konutların 850 bin lira değil, 950 bin liradan başlayacağını açıkladı" dedi.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:18
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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Milli Gazete'nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün açıkladığı TOKİ Sosyal Konut Projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Beştepe’de yeni sosyal konut projesinin tanıtımı yaptı. 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 2 artı 1 konutların 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL taksitle 608 bin TL, 3 artı 1 konutların ise 240 ay vade ve aylık 3 bin 187 TL taksitle 850 bin TL olacağını duyurdu.

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun bugün yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın, Erdoğan’dan bir gün sonra, büyük şehirlerde yapılacak konut fiyatlarını farklı açıkladığını belirtti. 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Torun, “Sosyal konut projesi, vatandaşı kandırma projesi çıktı. Erdoğan, 2 artı 1 konutların fiyatını 608 bin lira, 3 artı 1 konutların fiyatını 850 bin lira olarak açıklamıştı.

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Fiyatlar, daha bir gün geçmeden zamlandı. TOKİ Başkanı çıktı, bir gün sonra Erdoğan’ı yalanladı. 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

2 artı 1 konut fiyatının 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacağını açıkladı… Ev alma hayali kuran vatandaş şimdi hangisine inanacak” dedi.Seyit Torun, şunları söyledi

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

VATANDAŞI KANDIRMA PROJESİ 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Dağ fare doğurdu. İktidarın, alayla valayla açıkladığı sosyal konut projesi, vatandaşı kandırma projesi çıktı. 

10/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Erdoğan, 2 artı 1 konutların fiyatını 608 bin lira, 3 artı 1 konutların fiyatını 850 bin lira olarak açıklamıştı. Fiyatlar, daha bir gün geçmeden zamlandı. 

11/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

TOKİ Başkanı çıktı, bir gün sonra Erdoğan’ı yalanladı. 2 artı 1 konut fiyatının 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacağını açıkladı. 

12/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Çevre Bakanı çıktı, 3 artı 1 konutların 850 bin lira değil, büyük şehirlerde 950 bin liradan başlayacağını söyledi. Ev alma hayali kuran vatandaş şimdi hangisine inanacak?

13/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

BUNUN ADI MİLLETİ KANDIRMAK

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

 Bunun adı, ucuz pazarlamacı gibi milleti kandırmaktır. Bu demek oluyor ki şimdi vatandaşın ödeyeceği taksit tutarları da artacak. 

15/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Sözleşmeler imzalandığında bu tutarlar daha da değişecek. Üstelik taksitler, her yıl iki kere memur maaşlarına göre zamlanacak.

16/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Ayrıca dar gelirli vatandaş, bir yıl taksit ödedikten sonra evine girebilecek.

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

MÜJDE DİYE AÇIKLAMA YAPTI

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Erdoğan’a soruyoruz; ‘müjde’ diyerek açıklama yaparken niye bunları vatandaşa anlatmadın, niye gerçekleri vatandaştan gizledin? 

19/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Bilerek mi vatandaşa yalan söyledin, yoksa yine mi kandırıldın? Bu iktidar, açıkça, ev sahibi olmak umuduyla başvuru yapan yüz binlerce vatandaşı fiyat oyunlarıyla kandırmıştır.

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

BU İKTİDARDAN MİLLETE FAYDA GELMEZ 

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Vatandaşlarımıza sesleniyoruz; ne yaptığını bilmeyen, kendi vatandaşına yalan söyleyen bir iktidardan bu millete fayda gelmez. 

22/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

20 yıldır ‘Kira öder gibi ev sahibi olacaksınız’ diyen, ancak vatandaşı ev taksiti öder gibi kira ödemek zorunda bırakan bu iktidardan bu millete fayda gelmez. 

23/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

İnşallah biz, geldiğimizde, iktidarın tüm bu ayıplarına son vereceğiz. Vatandaşı sadece TOKİ konutlarına mahkum etmeyecek, her ailenin istediği yerden ev sahibi olabileceği bir gelir dengesini sağlayacağız.

24/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

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1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Kampanyaya başvuran vatandaşlarımız müsterih olsun. İlk seçimlerden sonra biz, geldiğimizde, bu projeyi iktidarın vadettiğinden daha kısa sürede tamamlayacağız.

26/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Projedeki olumsuzlukları ortadan kaldıracak, başvuran vatandaşlarımızın daha uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.”

27/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

28/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

29/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

30/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

31/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

32/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

33/33
1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı. 1 günde 2+1'ler 172 BİN TL 3+1'ler 100 TL zamlandı.

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