Cumhurbaşkanı seçilecek aday: Mansur Yavaş

Tam 30 yıllık AKP kalesini yıkan ve Keçiören Belediye Başkanı olan CHP’li Dr. Mesut Özarslan Yeniçağ TV’de Kırmızı Koltuk yayınına gelince Genel Yayın Koordinatörü Alp Uğuroğlu’na şilt sundu.

Dr. Mesut Özarslan’la Kırmızı Koltuk’ta ekonomi, erken seçim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili keyifli sohbet gerçekleştirdik. Sohbet sırasında Dr. Eraslan sorularımı yanıtladı.

-OU: Kazanmayı bekliyor muydunuz?

Özarslan: Biz buraya gittiğimizde başta Mansur Yavaş Başkan’ım çok inanıyordu Gerçekten de bu işi iyi planladık. İyi bir seçim kampanyası yürüttük.

-OU: Milletin ve siyasetin içindesiniz. Erken seçim bekliyor musunuz?

Özarslan: En büyük problemimiz maalesef, ekonomik kriz. Toplumsal çok ciddi ayrışmalara doğru götürülüyor ülke. Bu yüzden erken erken seçim kaçınılmaz görünüyor.

-OU: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP lideri Özgür Özel, sağ açıktı Mansur Yavaş, sol açıktı Ekrem İmamoğlu dedi. Gönlünüzden hangisi geçiyor

Özarslan: Cumhuriyet Halk Partisi iktidara doğru yürüyen bir parti oldu. Allah nazarlardan saklasın. Genel başkanımız da üzerine koya koya götürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu insanları birbirine bütünleştirdi, kaynaştırdı.

Genel başkanımızdan çok çok memnunuz. Allah ondan razı olsun. Dua da ediyorum kendisine.

-OU: Cumhurbaşkanlığı adaylığına gelelim.

Özarslan: Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz milliyetçi muhafazakâr yapıdan gelen bir kimliği var. İstanbul onu sevdi biliyorsunuz.

Diğer tarafta Mansur Yavaş var. Geçmişten beri ağabeyimiz olması, aynı kültür ve kodlarından gelmemiz sebebiyle biz Mansur Bey'i daha çok hazzediyoruz.

-OU: Yani Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sayın Mansur Yavaş'ı mı öneriyorsunuz?

Özarslan: Ben şimdi şahsım adına öneriyorum.

Mansur Bey'in bu işi kazanacağına inanıyoruz biz.

Bu önemli. Bu çok önemli.

Ve akademik bakıyorum. Yani burada duygularımızla hareket eder isek. Yani duygularımız aklımızın önünde olursa biz bu işi başaramayacağız.

Ama ülkenin gerçekleriyle hemhal olur isek. Ve ülkenin bütün gerçekleri bir arada o bütün parametreleri birleştirir isek. Gerçekten de bu işin sonucuna varacağız ki bunun adı Mansur Yavaş.

Görülüyor. Nereden görülüyor? Bütün anketlere bakalım. Bana bir tane Mansur Yavaş’ın diğerlerinin altında olduğu anket gösterin Orhan Bey.

-OU: Farklı mı kazanır?

Özarslan: Mansur Bey farklı. Yani en kötüsünde on puan. Keçiören Türkiye'nin mozaiği.

Keçiören'in sonucu ülkenin sonucuyla paraleldir.

Mansur Başkan yüzde 56 oy aldı.

-OU: Gönlünüzden Mansur Yavaş mı geçiyor?

Özarslan: Gönlümüzden geçiyor ayrı mesele. Bir de işin gerçek reel tekniğinde Mansur Yavaş çıkıyor. Evet. İstanbul gibi yerde yapılan anketlere verilen cevaplardan üçü Mansur Yavaş, biri Ekrem Bey çıkıyor.

-OU: Diyelim ki CHP, Sayın İmamoğlu'nu gösterdi. Ve kulislere göre Mansur Yavaş da İYİ Parti ile 5-6 partinin adayı olacakmış. Birbirlerine rakip olurlar mı?

Özarslan: Doğru bulmuyorum. Genel Başkanımız da söyledi. Mansur Bey de söyledi. Kim olursa olsun diğerine destek verecek.

-OU: Mansur Başkan Cumhurbaşkanı seçilirse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı geçer mi?

Özarslan: Sivas'ta bir laf var. Amiyane olmasın. ‘Hele bir önündeki naneyi ye…