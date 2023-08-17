Cumhurbaşkanı var Bakan var ama Atatürk yok. Kocaelispor'un stadyumunda Atatürk'e yer vermediler

Hafta sonu İzmit’te oynanan Kocaelispor-Manisa FK maçında Kocaelispor yönetimi koskoca stadyumda Atatürk posterine yer vermezken, Cumhurbaşkanı’nın, Bakan’ın ve Belediye Başkanı’nın dev posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı var Bakan var ama Atatürk yok. Kocaelispor'un stadyumunda Atatürk'e yer vermediler

Editör: Özge Ceren Çimen

1.Ligde hafta sonu İzmit’te Kocaelispor-Manisa FK maçının önüne geçen bir olay yaşanırken Kocaelispor yönetimine olan tepkiler devam ediyor.

Tepkilere sebep olan durum ise stadyumda açılan posterlerin yanında Atatürk’e yer verilmemesi. Türk Bayrağı ve Kocaelispor bayrağının arasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın posterleri asılarak ‘‘Kocaelispor’umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim’’ sözlerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi ise büyük tepkilere neden olurken, özellikle sosyal medyada kullanıcılar Kocaelispor yönetimine yoğun eleştirilerde bulundu.

Kocaelispor ise tepkiler karşısında yaptığı açıklamada, başarı dileklerine yer verildiği için posterler arasına Atatürk'ün resminin konulmadığı açıklamasını yaparken, ''koskoca stadyumda Atatürk'e nasıl yer bulamazsınız?, bu stadyuma fotoğraf konulacaksa ilk Atatürk'ün fotoğrafı olmalıydı'' yorumları yapıldı.

screenshot-1.png

ATATÜRK YAŞAMADIĞI İÇİN TEMENNİDE BULUNAMAZMIŞ!

Yaşanan bu skandal üzerine Kocaelispor yönetimi açıklama yaparken, “Dün akşam Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Manisa FK müsabakasında stadyum içerisinde asılmış olan bayrak ve posterler konusunda bir takım yanlış anlaşılmaların konuşulduğu görülmektedir.

Öncelikle söz konusu bayrak ve posterlerin asılması konusunda Kocaelispor Kulübü ve Yönetiminin herhangi bir dahli ve bilgisi yoktur.

Posterlerin üzerinde yer alan temenniler, şu an görevde olan devlet görevlilerini içerdiği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bu kapsamda yer almamıştır. Söz konusu poster ve bayrakların asılmasında herhangi bir bayrak asma ve sıralama yönetmeliği gözetilmediği için Ulu Önderimizin posteri bu posterlerin arasında yer almamıştır.

Bu konu üzerinden Kocaelispor Yönetim Kurulu'na atılmaya çalışılan Atatürk düşmanı ithamlarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımızı ölçecek bir kıstas yoktur, biz sonuna kadar Mustafa Kemal'in yolundan giden, onun askeri olmakla övünen Türk Vatandaşlarıyız” ifadeleri kullanıldı.

screenshot-2.png

367130514-6407471922654236-1489477048342691710-n.jpg

İlgili Haberler
Siz meczupların Atatürk karşısında hiç şansı yok. Emekli Koramiral Atilla Kıyat Halil Konakçı'nın ağzının payını verdi
Atatürk büstüne balyozla saldırdı. Ellerin kırılsın
1915 olaylarını ‘sözde soykırım’ olarak tanıyan ülkeden skandal Atatürk kararı
Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı Hatay'ı Arap yurdu ilan etti
Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Diyanete bütçe vat adalete yok: Adli yardım talebi 'baroda ödenek yok' denilip reddedildi Güncel
Diyanete bütçe vat adalete yok: Adli yardım talebi 'baroda ödenek yok' denilip reddedildi
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 63 ölü Dünya
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 63 ölü
Sarı nokta için kesinlikle bunları tüketin Sağlık
Sarı nokta için kesinlikle bunları tüketin
Kütahya'da bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı Güncel
Kütahya'da bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı
Brent petrolün varil fiyatı 83,78 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,78 dolar
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Definecilerin hedefi oldu. Belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksiniz? Yaşam
Definecilerin hedefi oldu. Belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksiniz?