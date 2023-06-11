Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak ve asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşecek. Bu süreç, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili soruya cevap verirken, müzakerelerin işçi, işveren ve bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini ve enflasyon gibi ekonomik gelişmelerin dikkate alınacağını ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin çalışanları enflasyona ezdirmemek ve her zaman onların yanında olmak ilkesini benimsediğini ve bu politikanın devam edeceğini vurguladı. Müzakerelerin sonucunun ise çalışanlar için hayırlı olmasını diledi.

Asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Komisyon toplanacak. Asgari ücret müzakereleri biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. İşçi tarafı, işveren tarafı ve bakanlık tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan enflasyon başta olmak üzere ekonomik birtakım gelişmeler değerlendirilecek ve temenni ediyorum ki bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Bu müzakerelerin sonucunun çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel ilkesidir. İktidara geldiğimiz günden bu güne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Taraflarca müzakereler başlayacak, enflasyon başta olmak üzere gelişmeler değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla sonuç çıkacak. Müzakereleri bekleyelim."