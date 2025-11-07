Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 çerçevesinde bulunduğu Brezilya’nın Belem şehrinde programlarını devam ettiriyor. Bugünlük görüşmeleri dahilinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile buluşan Yılmaz, Guterres ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın pekiştirilmesi gibi ortak konuları detaylıca tartıştılar. Türkiye-BM ortaklığını daha da ilerletme iradesinin altını çizen toplantıda Yılmaz, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması durumunda Birleşmiş Milletler ve tüm paydaş ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir işbirliğini kararlılıkla yürüteceğini belirtti.

Yılmaz, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.