Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'da Türk iş insanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'daki temaslarını sürdürüyor.

Yılmaz, başkent Bişkek'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türk İş Dünyası Buluşması etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın 2030 kalkınma programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelenmeyi güçlendirme, turizm ile tarımı önceliklendirme ve yeşil ekonomide lider olma vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Kardeş Kırgızistan 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir devlet olarak kendi yolunu çizme gayreti içerisindedir. Bu süreçte kat edilen mesafe takdire şayandır. Ancak bu önümüzdeki dönemde bu potansiyelin çok daha yüksek noktalara çıkarılması gerektiğini de ifade etmek istiyorum" dedi.