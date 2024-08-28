Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kişi başına düşen GSYH artışı oranlarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kişi başına düşen GSYH artışı oranlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız."

Son Haberler
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanma dilekçesi ortaya çıktı! İşte boşanma gerekçeleri Magazin
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanma dilekçesi ortaya çıktı! İşte boşanma gerekçeleri
TCMB Başkanı Karahan Jackson Hole'de, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi Ekonomi
TCMB Başkanı Karahan Jackson Hole'de, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Spor
Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Park içinde 2 motosiklet çarpıştı. 3 yaralı Yerel Haberler
Park içinde 2 motosiklet çarpıştı. 3 yaralı
Atom Enerjisi Ajansı'ndan dünyayı korkutacak açıklama. 'Kursk'ta nükleer facia riski var' Dünya
Atom Enerjisi Ajansı'ndan dünyayı korkutacak açıklama. 'Kursk'ta nükleer facia riski var'