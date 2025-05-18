Cumhurbaşkanın burun estetiği, devlet krizi yarattı

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 2023 yazında geçirdiği burun estetiği nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla ciddi eleştirilerin hedefi oldu. Boluarte, ameliyatın sağlık gerekçesiyle yapıldığını savunsa da, Kongre'yi bilgilendirmeden yaklaşık iki hafta görevinden uzak kalması tepki çekti. Estetik cerrah Mario Cabani, Boluarte’ye uygulanan işlemlerin büyük kısmının kozmetik olduğunu ve devlet başkanının ameliyat sırasında bilinçsiz olduğunu açıkladı. Bu ifadeler, Boluarte’nin "diş çekimi kadar basit bir işlem" iddiasıyla çelişti.

ROLEXGATE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Burun estetiği tartışması sürerken, 2024 yılında başlatılan “Rolexgate” soruşturması da Boluarte’nin üzerindeki baskıyı artırıyor. Polis, Boluarte’nin evine ve ardından devlet başkanlığı sarayına baskın düzenledi. Boluarte, en az 14 lüks saati gizlemekle ve yasadışı zenginleşmekle suçlanıyor. Cumhurbaşkanı ise bu saatlerin "ödünç alındığını" ve yanlışlıkla beyan edilmediğini savundu. El Pais’e konuşan sözcüsü ise bu konunun "mahrem" olduğunu belirterek açıklama yapayacağını belirtti.

PERU BAŞKANLARININ ORTAK YAZGISI: SKANDALLAR

Boluarte'nin yaşadığı kriz, Peru’da neredeyse gelenek haline gelmiş siyasi skandallar zincirinin bir halkası. 2000’den bu yana ülkenin sekiz başkanından yedisi yolsuzluk veya insan hakları ihlali nedeniyle yargılandı, biri ise intihar etti. Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Castillo gibi isimlerin çoğu hapis cezası aldı veya yargı süreci geçirdi. Dina Boluarte, 2022’de Pedro Castillo’nun görevden alınmasıyla seçim yapılmadan başkanlık koltuğuna oturmuştu.

ANAYASA, KONGRE VE SİYASİ DENGESİZLİK

Peru’daki siyasal istikrarsızlığın temelleri, eski başkan Alberto Fujimori’nin 1992’de gerçekleştirdiği “oto-darbe” ile atıldı. Kongre’yi feshedip anayasayı değiştiren Fujimori, başkanlık sistemini zayıflatıp Kongre’yi güçlendirdi. Anayasa uzmanı Luciano López, bu dengesizliğin bugün de sürdüğünü ve başkanların etkili şekilde yönetememesine neden olduğunu belirtiyor. Siyasi partilerin zayıflığı ise kişisel ve popülist adayların öne çıkmasına yol açıyor. 2026 başkanlık seçimleri için şimdiden 43 aday kaydolmuş durumda.

Peru, siyasal sistemini sorgularken, halkın güveni de derin bir krize sürüklenmiş durumda. Datum Internacional verilerine göre Boluarte’ye duyulan memnuniyetsizlik oranı yüzde 93. Bu oran, dünya genelindeki liderler arasında en düşük destek seviyelerinden biri olarak kayda geçti.