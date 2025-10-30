CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 10 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

48 gün tutuklu kalan Saldıroğlu, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 27 Haziran’da tensiple tahliye edilmişti.

Bugün ise Saldıroğlu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 20. Asliye Ticaret Mahkemesi salonunda görülen duruşmada sanık avukatları Saldıroğlu’nun beraatını talep etti.

Hakim, karar için ara verdi. Aranın ardından, Saldıroğlu’nun beraatına karar verildi.