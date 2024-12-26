"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı... BTP lideri Hüseyin Baş'ı şaşırtan mesaj yağmuru

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatmıştı. Hüseyin Baş'ın Trabzon'da yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşulmuş ve savcılık kararının ardından da destek mesajları yağmıştı.

Hüseyin Baş kendisine destekler üzerine bir paylaşım daha yaparak, "Arayan, mesaj atan, destek dileklerini ileten siyasetçi, gazeteci, sanatçı, iş insanı, toplumun her kesiminden kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ederim. En büyük gücümüz dayanışmamız." ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Baş'ın teşekkürlerini ilettiği o paylaşım;

Arayan, mesaj atan, destek dileklerini ileten siyasetçi, gazeteci, sanatçı, iş insanı, toplumun her kesiminden kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ederim.

En büyük gücümüz dayanışmamız. — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) December 25, 2024

Hüseyin Baş'ın bu paylaşımının ardından, Baş'a sosyal medyadan yorumlar ardı ardına yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Trabzon'da yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Hüseyin Baş'ın 22/12/2024 tarihindeki konuşması:

????Suriye’de ne kazandık?

????Emeklinin maaşı mı arttı, alım gücü mü yükseldi. Enflasyon mu düştü?

????Suriye’ye demokrasi getirmeyi bırak, önce kendi ülkene demokrasi getir. pic.twitter.com/foHIGD9e3B — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) December 22, 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatılmasının ardından, Baş sosyal medyasından cevap verdi.

"BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNİZE..."

Hüseyin Baş kendisine soruşturma açılmasının akabinde asgari ücretin de açıklanmasının ardından X hesabından "Bana laf yetiştireceğinize doğru düzgün asgari ücret verseydiniz keşke…" şeklinde iktidara yorumda bulundu.

Bana laf yetiştireceğinize doğru düzgün asgari ücret verseydiniz keşke… — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) December 24, 2024

Hüseyin Baş'ın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Baş'ın gönderisinin altına yazılan yorumlardan bazıları:

Baş, daha sonra " Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım." şeklinde bir paylaşım yaptı.