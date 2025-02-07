Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir gözaltı daha

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir gözaltı daha

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret eden kişinin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımların yapıldığı sosyal medya platformu X üzerinde araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu hakaret içerikli paylaşımların Z.M. adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."

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