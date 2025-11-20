Tiyatro oyunu izlemek için gittiği Harbiye’de “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan öğretim görevlisi Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi. Saraç’ın akşam saatlerinde cezaevinden çıkması bekleniyor.

Saraç hakkında tutukluluk incelemesi sonucu tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Karar sonrası açıklama yapan Saraç’ın avukatı Atahan Öztürk, “Müvekkil Eda Saraç hakkında bugün yapılan tutukluluk incelenmesi neticesinde tutukluluk hali sona erdi. Eda Saraç; özgürlüğüne, ailesine, sosyal hayatına, öğrencilerine kısacası hayatına kavuşabiliyor. Süreçteki haksızlıklara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz, kanuna aykırı tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Umudumuz tüm hukuka aykırı kararların son bulmasıdır” dedi.