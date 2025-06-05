'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanmıştı! Burak Saldıroğlu hakkında yeni gelişme...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanmıştı! Burak Saldıroğlu hakkında yeni gelişme...

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK"

Avukatın Sesi İnsiyatifi'nin (ASİ) paylaştığı bilgiye göre, Burak Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukatın Sesi İnsiyatifi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklu bulunan Av. Burak Saldıroğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi."

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