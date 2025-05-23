'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanmıştı evinden de kovuldu. Terörist muamelesi gördü

Kadıköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhindeki bir dövizi taşıdığı için 'Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Esila Ayık, tahlie olduktan sonra Belçika'ya döndü.

CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk, Ayık'ın Belçika'da komşuları tarafından terörist muamelesi görmesi sebebiyle kaldığı evden ayrıldığını belirtti.

Halk TV'deki habere göre Kadıköy'de 'Dayanışma Sahnesi'nde yapılan etkinlikte 'Dikatör Erdoğan' dövizini taşıyan öğrenci Esila Ayık 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki Ayık, 9 Nisan'da tutuklanarak gönderildiği Bakırköy Cezaevi'nden 15 Mayıs'ta tahliye oldu.

Esila Ayık tahliye edildi!

37 gün sonra tahliye olan üniversite öğrencisi Esila Ayık, öğrenim gördüğü Belçika'ya döndü. Fakat CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk, Ayık'ın Belçika'da yaşadığı apartmandaki komşular tarafından 'terörist olmakla' suçlandığını ifade etti.

Bulduk, Ayık'ın yanında kaldığı Türk ailenin komşularınca “teröristi evlerinde tutuyor” diye rahatsız edilmesiyle evden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Esila Ayık için karar belli oldu! Tutuklanmıştı...

Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan Bulduk konu hakkında şunları söyledi:

"(Esila'nın yanında kaldığı aile) O aile esnaf bir aile, birden bire müşterilerini kaybetmişler. Sokağa çıkamaz hale gelmişler. Gittikleri bakkalda ya da etraftaki esnaftan 'Esila hapishanede, bu sizin kızınız değil miydi?' gibi tepkiler almaya başlayınca aile çok zora düşmüş. Bize haber geldi, "Evini boşaltamaz mısınız? Biz bu bölgede ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz". Hatta "Esila mümkünse bu bölgeye gelmesin çünkü güvenlik sorunu oluşabilir." denildi.