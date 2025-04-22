Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu: İlyas Salman'a hapis şoku

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu: İlyas Salman'a hapis şoku

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi.

"O KOLTUĞA LAYIK GÖRMÜYORUM"

Salman’ın "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı röportajdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Salman'ın katılmadığı duruşmada avukatı Selen Sınmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi hazır bulundu.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, Salman’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Daha önce de Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine İlyas Salman’a soruşturma açılmıştı.

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