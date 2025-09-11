Cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi! İsrail'de büyük şok

Cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi! İsrail'de büyük şok

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da "şüpheli bir paket" gönderildiği duyuruldu. Herzog'un ofisi, paketin incelendiğini duyurdu.

İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Londra'da şüpheli bir paket gönderildiği ve incelendiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'a ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da şüpheli bir paketin gönderildiği belirtildi. Herzog adına gönderilen paketin İngiltere polisi ve İsrail güvenlik güçlerince incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli paketin Herzog adına nereye gönderildiği gibi detaylara ise yer verilmedi.

"Londra'yı ziyaret sırasında cumhurbaşkanının alıcı olduğu bir paket teslim alındı. Yerel ve İsrail güvenlik yetkilileri şüpheli paketi inceliyor."

LONDRA'DA SOYKIRIM İÇİN PROTESTO EDİLİYORDU

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra ziyareti sırasında eylemciler tarafından protesto edildi. Öfkeli grup Herzog'a karşı “Öldürmeyi durdurun! Soykırımı durdurun!” dedi.

