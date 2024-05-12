Cumhurbaşkanına 'Yaparım' demek hayatımın hatasıydı. Kenan Sofuoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya itiraf

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanına 'Yaparım' demek hayatımın hatasıydı. Kenan Sofuoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya itiraf
Bir dönem AKP’den Milletvekili olan motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, “Hayatımın en büyük hatasıydı” diyerek bir itirafta bulundu.

Bir dönem AKP’nin Sakarya milletvekili olan eski dünya şampiyonu motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan 1 hafta sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı.

Sofuoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirdi.

ekran-goruntusu-2024-05-12-134344.pngCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, "Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden.” ifadelerini kullandı.

O dönemin kariyerinin zirvesi olduğunu, deli gibi para kazandığını ifade eden Sofuoğlu, “Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, ‘bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı." söyleminde bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-12-134418.pngSofuoğlu, Fatih Altaylı’nın bir daha milletvekilliği yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna ise, "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.

ekran-goruntusu-2024-05-12-134404.png

ekran-goruntusu-2024-05-12-134438.png

İlgili Haberler
AKP'li eski milletvekili Kenan Sofuoğlu 5 yaşındaki oğluna milyonluk araba hediye etti
Ulaştırma Bakanı 4 yaşındaki çocukla araba yarışı yaptı. Sabiha Gökçen'in 2. pisti için çekilen tanıtım filminde büyük skandal
4 yaşındaki oğluna 26.6 milyon TL değerindeki elektrikli Rolls Royce Spectre kullandırdı
Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı
4 yaşındaki küçük çocuğuna tır kullandırdı...
4 yaşındaki küçük çocuğuna tır kullandırdı...
AKP'liden satılık Ferrari. Vergi kurnazlığıyla Ferrari'yi çok ucuza almıştı
Son Haberler
Kadınların fırçasından 'Renklerin Dansı' Kültür Sanat
Kadınların fırçasından 'Renklerin Dansı'
Afganistan’da selde can kaybı 344’e yükseldi Dünya
Afganistan’da selde can kaybı 344’e yükseldi
Brezilya’da ölü sayısı 137’ye yükseldi Dünya
Brezilya’da ölü sayısı 137’ye yükseldi
Banka şubesinin camını kaldırım taşıyla kırdılar Yaşam
Banka şubesinin camını kaldırım taşıyla kırdılar
Anneler Günü için pedal çevirdiler Yerel Haberler
Anneler Günü için pedal çevirdiler
Kanserin ana sorumlusu ortaya çıktı Sağlık
Kanserin ana sorumlusu ortaya çıktı