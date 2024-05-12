Cumhurbaşkanına 'Yaparım' demek hayatımın hatasıydı. Kenan Sofuoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya itiraf

Bir dönem AKP’nin Sakarya milletvekili olan eski dünya şampiyonu motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan 1 hafta sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı.

Sofuoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, "Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden.” ifadelerini kullandı.

O dönemin kariyerinin zirvesi olduğunu, deli gibi para kazandığını ifade eden Sofuoğlu, “Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, ‘bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı." söyleminde bulundu.

Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın bir daha milletvekilliği yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna ise, "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.