Eski cumhurbaşkanının torunu silahın önüne atladı! Az kalsın vuruluyordu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü.

Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Beyoğlu'nda arkadaşıyla beraber yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti. Avukat Karahan yaşanan bu duruma tepki gösterdi ve gerginlik çıktı. Grup motordan indi ve tartışma daha da büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahına çıkardı ve tartışmanın şiddeti daha da arttı. Kısa süre içerisinde olay yerine motorcuların arkadaşları da geldi. 6 kişilik grup silaha rağmen avukatın üzerine yürüyüp darp etmeye kalktılar.

TETİĞİ ÇEKMESİNE ENGEL OLDU

Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülere göre büyüyen kavgada Kısacıkoğlu araya girdi ve meslektaşının tetiği çekmesine engel oldu. Olay yerine kısa süre içerisinde ekipler geldi ve taraflar karakola götürüldü.

GENÇLER KARAHAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadı ama gençler Karahan'dan şikayetçi oldu. Savcılık yaşanan olaya kovuşturmaya gerek görmedi.