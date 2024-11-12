Eski cumhurbaşkanının torunu silahın önüne atladı! Az kalsın vuruluyordu

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Eski cumhurbaşkanının torunu silahın önüne atladı! Az kalsın vuruluyordu

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gözünü kırpmadan silahın önüne atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü.

Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Beyoğlu'nda arkadaşıyla beraber yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti. Avukat Karahan yaşanan bu duruma tepki gösterdi ve gerginlik çıktı. Grup motordan indi ve tartışma daha da büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahına çıkardı ve tartışmanın şiddeti daha da arttı. Kısa süre içerisinde olay yerine motorcuların arkadaşları da geldi. 6 kişilik grup silaha rağmen avukatın üzerine yürüyüp darp etmeye kalktılar.

foto999.jpg

TETİĞİ ÇEKMESİNE ENGEL OLDU

Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülere göre büyüyen kavgada Kısacıkoğlu araya girdi ve meslektaşının tetiği çekmesine engel oldu. Olay yerine kısa süre içerisinde ekipler geldi ve taraflar karakola götürüldü.

GENÇLER KARAHAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadı ama gençler Karahan'dan şikayetçi oldu. Savcılık yaşanan olaya kovuşturmaya gerek görmedi.

silah2.jpg

Son Haberler
23 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
23 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Eski cumhurbaşkanının torunu silahın önüne atladı! Az kalsın vuruluyordu
Eski cumhurbaşkanının torunu silahın önüne atladı! Az kalsın vuruluyordu
'İbrahim Tatlıses evlendi'. 45 yıllık arkadaşı sırrını açıkladı
'İbrahim Tatlıses evlendi'. 45 yıllık arkadaşı sırrını açıkladı
Eski AKP'li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in ölümündeki sır perdesi aralandı! Veda mesajında suçladığı kişileri tek tek açıkladı
Eski AKP'li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in ölümündeki sır perdesi aralandı! Veda mesajında suçladığı kişileri tek tek açıkladı
Duygulandıran fotoğrafın hikâyesi
Duygulandıran fotoğrafın hikâyesi