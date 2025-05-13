Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘Başkan’ hamlesi! Sıfırlanmış olacak… Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'dan flaş iddia...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve davadan çıkacak herhangi bir ceza kararıyla adaylık önü engellenmiş olacak. İmamoğlu’nun adaylığı konuşulsa da Erdoğan’ın da aday olup olamayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 2 dönemi doldurması nedeniyle diğer seçimde aday olamıyor. Ancak bunun için anayasa değişikliğine giderek değiştirilebilecek. Ancak dün ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan’ın adaylığı için “Anayasa’da ‘Cumhurbaşkanı’ ifadesi ‘Başkan’ ile değiştirilecek ve Erdoğan’ın görev süresi sıfırlanmış sayılacak” iddiasında bulundu.

İKİ KEZ ADAY OLABİLİYOR

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Erdoğan’ın da 2 dönemi doldurması, adaylık için en büyük sorunların başında yer alıyor.

ADAYLIK İÇİN ANYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Erdoğan’ın adaylığı için 2 formülün masada olduğu belirtiliyor. Kulislerde, “Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis’in seçim kararı alması” olduğu aktarılmıştı. Erdoğan’da bazı konuşmalarında aday olacağının sinyalini vermişti. Son yaşanan ‘Öcalan açılımı' sürecinde de DEM Parti ile AKP arasında anayasa değişikliği gündeme gelmişti.

SAYMAZ: ERDOĞAN’IN GÖREV SÜRESİ SIFIRLANMIŞ SAYILACAK

Bu iki formülün yanına yeni bir formül daha eklendi. Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan’ın adaylığı için yeni formülü paylaştı. Saymaz, “Anayasa’da ‘Cumhurbaşkanı’ ifadesi ‘Başkan’ ile değiştirilecek ve Erdoğan’ın görev süresi sıfırlanmış sayılacak” dedi.