Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'a soğuk duş. Sonuçlar ortaya çıktı

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun yükselmesi ve son dönemde siyasi ve gazetecilerin tutuklanması erken seçim seslerini yükseltti. Muhalefet ‘tek şart erken seçim’ derken, CHP’de cumhurbaşkanı adayı seçimi hazırlıkları başladı.

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için işaret etmesi sonrası anket şirketleri de olası bir seçimde kim cumhurbaşkanı seçilir sorularına yanıt bulmak için halkın nabzını yokluyor.

Özdemir Araştırma Şirketi, 2025 Ocak ayına ilişkin araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette seçmenlere 3 senaryo sunuldu ve cumhurbaşkanlığı için kime oy vereceği sorusu yöneltildi. 3 senaryodan 2'sinde vatandaşın tercihinin Erdoğan olmayacağı ortaya çıktı.

Yapılan ankete göre, “Adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olsa, oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu üzerine katılımcıların yüzde 45.7’si Ekrem İmamoğlu derken, yüzde 39.9’u Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Mansur Yavaş’ın çıkması senaryosunda ise seçmenlerin yüzde 47.5’i Mansur Yavaş’ı tercih edeceğini ifade etti. Yüzde 38.4 ise Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

İŞTE ERDOĞAN'I KAZANDIRAN SENARYO

Duvar'ın aktardığına göre, son olarak seçmenlere üç adayın ve Özgür Özel’in de yer aldığı “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa, oyunuzu kime verirsiniz” sorusu soruldu.

Sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37.2

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27.8

Mansur Yavaş: Yüzde 26.8

Özgür Özel: Yüzde 6.9

Diğer: Yüzde 1.3